防川普势力蔓延 共和党人丽兹替民主党候选人拉票

（法新社华盛顿1日电） 美国期中选举进入倒数阶段，共和党反川普大将丽兹・钱尼（Liz Cheney）到兵家必争的摇摆州站台，替争夺国会席次的两名民主党候选人拉票。

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在美国中西部俄亥俄州与密西根州两场不同竞选活动上，丽兹・钱尼上台表达对民主党候选人的支持，以防她所属的共和党往川普靠拢，她认为川普对民主构成威胁。

丽兹・钱尼是前副总统钱尼（Dick Cheney）的长女，曾被视为美国保守主义的榜样，提倡减税、支持拥枪、敬畏上帝、相信小政府，但她已遭共和党拔除众议院共和党会议主席的职务。

川普声称2020年总统选举遭民主党偷走，丽兹・钱尼拒绝接受这种不实说法，并在调查2021年1月6日国会山庄遇袭案的国会委员会中担任要角，志在查明川普在此案中的角色。

由于丽兹・钱尼带头反对川普，遭逐出共和党的领导阶层，今夏也在老家怀俄明州输掉党内初选。

民调现在显示，共和党人声势壮大，可望掌控国会众议院或参议院、甚至两院。丽兹・钱尼投身为数名民主党人跑竞选行程，示警美国选民，川普回锅将带来危险，她将这项工作视为自己的使命。

丽兹・钱尼今早出席俄亥俄州克里夫兰一场活动时说：「我们可以说，（总统）拜登的经济政策不是我们会支持的政策，我们相信权力受限的政府、调降税率与强健的国防，但如果我们再度让川普当选，根本不会有这些辩论。」

「如果我们选了否定选举的人，支持前总统现在做的事、说的话，以及我们知道他会做出的事，还有他做过的事，那么我们不会有那样的辩论。」

丽兹・钱尼说，在俄亥俄州的联邦参议院席次选举中，在民主党候选人莱恩（Tim Ryan）与共和党候选人范斯（J.D. Vance）之间，她比较想把票投给莱恩。范斯曾强烈反对川普，但之后改变立场。

丽兹・钱尼接着到密西根州辅选，与民主党候选人丝拉金（Elissa Slotkin）一起出席竞选活动，她数天前正式表态支持丝拉金。

而在美国西南部的决战州亚利桑那州，丽兹・钱尼在前几天开始播出的竞选广告中说：「我不知道我是否曾把票投给民主党人，但如果我住在亚利桑那州，我绝对会把票投给他们。」

但民主党人同样也会政治转向。前联邦众议员加巴德（Tulsi Gabbard）曾以民主党员身分代表夏威夷州，但她最近宣布自己是无党籍，已在数个州长与参议院席次选战中替共和党提名人拉票。

© 2022 AFP