不适合续留 贺锦丽矢言将伊朗逐出联合国女权组织

(法新社华盛顿3日电) 美国副总统贺锦丽(Kamala Harris)昨天向女性领导的伊朗示威活动展现的「勇敢」致敬,并矢言,美国将致力把伊朗从联合国女权组织中除名。

法新社报导,贺锦丽表示,美国将与盟国合作,把伊朗逐出联合国妇女地位委员会(UN Commission on the Status of Women,CSW)。该委员会成员国的任期为4年。

贺锦丽透过声明称:「伊朗不仅剥夺女性权利,还残酷镇压本国人民,这显示该国不适合担任委员会会员。」

她还强调:「伊朗的存在有损组织诚信与其使命。」

贺锦丽表示:「我再次告诉所有示威民众,我们看到了你们,也听到了你们的声音。你们的勇敢让我和世界各地的人们深受鼓舞。」

贺锦丽在美国和阿尔巴尼亚主导的联合国安理会非正式会议召开前,做出上述宣示。

伊朗驻联合国代表伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)则反批,这场会议是对该国内政的「公然侵犯」,并谴责美国对伊朗实施制裁。

22岁库德族女子艾米尼(Mahsa Amini)9月16日在警察羁押期间身亡,引爆这场1979年革命以来,伊朗数一数二规模的示威行动。

美国和欧洲盟国已就示威行动对伊朗实施一系列制裁,同时也在努力协助恢复被当局中断的网路通讯。

CSW成员国由联合国经济社会理事会(UN Economic and Social Council)选举产生,经济社会理事会的成员国则由联合国大会投票选出。

由什叶派穆斯林神职人员统治的伊朗在CSW的会员资格至2026年结束。美国则将任职至明年底。

CSW的成员国还包括阿富汗。阿富汗加入时,塔利班尚未成功夺权。塔利班去年重新掌权,此后禁止女性出任公职,女孩也无法接受中学教育。

© 2022 AFP