以色列选委会：尼坦雅胡阵营赢得大选

（法新社耶路撒冷3日电） 以色列两天前改选国会，选举委员会今天表示，前总理尼坦雅胡及其右翼盟友明确胜选，拿下多数席次。消息公布几小时后，军方就宣布，加萨走廊朝以色列发射一枚火箭弹。

广告 继续浏览后续

根据以色列选举委员会公布的结果，在完成99%的计票程序后，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其极右派盟友拿下国会多数。

尼坦雅胡的「联合党」（Likud）拿下32席，极端正统犹太教政党握有18席，极右派联盟「宗教锡安主义者党」（Religious Zionism）赢得14席。整个右翼阵营共抢下64席，看守总理拉皮德（Yair Lapid）的中间派阵营则赢得51席。

选委会还说，9日会将官方正式结果呈交给总统。

根据拉皮德办公室发布的声明，拉皮德今天致电尼坦雅胡恭喜他，并要求「整个办公室准备有序移交权力」。

拉皮德承认败选后，尼坦雅胡可能会组建一个以色列国史上立场最为右翼的政府，也将结束一段前所未见的政治僵局时期。

选委会结果也显示，左翼小党梅瑞兹党（Meretz）失守国会，得票率未跨过3.25%、最少4席的门槛。

73岁的尼坦雅胡在野14个月后成功回归，不过他仍旧因为被控贪腐而受审，案件将于7日重回法庭审理，尼坦雅胡则否认违法。

而就在前鹰派总理传出胜选几小时后，以色列军方表示，巴勒斯坦自治区加萨走廊（Gaza Strip）今天朝以色列发射一枚火箭弹，但遭到拦截。

尼坦雅胡总理任内，以色列曾对加萨走廊的巴勒斯坦武装团体发动多次攻势。

这是以色列与巴勒斯坦「伊斯兰圣战组织」（Islamic Jihad）8月爆发3天冲突后，首次传出发射火箭弹。目前尚无团体承认射弹。

© 2022 AFP