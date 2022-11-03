俄要求调查美在乌研发生物武器 联合国否决议案

（法新社纽约联合国总部2日电） 俄罗斯上周向联合国安全理事会提出议案，指控美国涉嫌在乌克兰研发生物武器，要求安理会调查。安理会今天投票，以3票反对、2票赞成、10票弃权否决这项决议草案。

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俄国上周正式向联合国安理会（United Nations Security Council）提出一项决议草案，要求对美国涉嫌在乌克兰研发生物武器进行调查。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，俄国就经常这么做。

这项决议草案今天进行表决，以3票反对、2票赞成未过关。赞成票由俄国及中国投下，反对票则由法国、美国及英国投下，安理会10个非常任理事国都投了弃权票。

俄罗斯驻联合国副大使纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）对投票结果表示遗憾，他指出：「西方国家以各种方式表明，这法律不适用于他们。」

纪柏梁还说：「我们对这种常见的殖民心态早就习以为常，结果不令人意外」，他誓言要在11月28日至12月16日于日内瓦举行的「禁止生物武器公约」（Biological Weapons Convention）审查会议上，再次讨论这议题。

美国驻联合国代表汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）则表示：「美国投票反对这项议案，因为它是基于虚假的讯息，不诚实、有恶意且完全不尊重安理会。」

她更说，此议案是「俄国诡计和谎言的里程碑，除了中国，没人会相信」。

© 2022 AFP