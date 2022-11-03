北韩频射弹挑衅 美国吁国际加强制裁

（法新社首尔3日电） 北韩昨天才试射20多枚飞弹，今天又再度试射3枚飞弹。美国敦促各国加强制裁北韩。

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南韩军方表示，北韩今天试射一枚洲际弹道飞弹和两枚短程飞弹，但洲际飞弹的试射似以失败告终。

美国国家安全会议（National Security Council）发言人华森（Adrienne Watson）表示：「美国强烈谴责朝鲜民主主义人民共和国（北韩国名）试射洲际弹道飞弹。」

她表示，美国总统拜登和国安团队持续「与我们的盟邦及伙伴密切协调评估局势」。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，北韩接连试射的行径「明显违反」联合国安全理事会（UNSC）禁止发射洲际弹道飞弹的决议。

普莱斯表示，此举显示北韩对「邻国、区域、国际和平安全及全球禁止核子扩散制度」构成威胁。

他说：「此举凸显所有国家都需要全面执行与北韩有关的联合国安理会决议，这些决议目的在禁止北韩取得进行这些破坏稳定的试验所需技术和材料。」

报导说，普莱斯没有点名任何国家，但中国是北韩最大盟友和经济伙伴。

美国5月曾以北韩恢复试射弹道飞弹为由，带头推动联合国加强制裁北韩，但中国与俄罗斯当时否决这项提案。

© 2022 AFP