南韩军方：北韩试射洲际飞弹 疑似失败收场

（法新社首尔3日电） 南韩军方表示，北韩今天试射一枚洲际弹道飞弹和两枚短程飞弹，而但洲际飞弹的试射似以失败告终。

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北韩昨天才连续试射20多枚飞弹，今天上午又朝东部海域发射3枚飞弹，使得南韩和日本当局向部分地区居民发出避难警报。

然而北韩今天发射的远程飞弹似乎以失败收场。

南韩军方说：「据推测，北韩试射洲际弹道飞弹以失败告终。」

南韩军方稍早表示，他们是在「上午7时40分（台北时间上午6时40分）左右侦测到这枚从平壤顺安（Sunan）地区朝东海（即日本海）发射的洲际飞弹」。

南韩不久后又侦测到「据信为2枚短程弹道飞弹于上午8时39分前后从平安南道（South Pyongan Province）价川市（Kaechon）射出」。

南韩表示，军方「在与美国密切合作并加强监视和警戒的同时，全面保持戒备」。

平壤昨天发射20多枚飞弹，其中一枚落在南韩领海附近。

北韩飞弹连发前，南韩和美国正举行有史以来规模最大的空中联合军演，双方动用数百架战机进行24小时的模拟攻击。

平壤说，美国与南韩的「警戒风暴」（Vigilant Storm）空中演习，是「一场针对北韩所举行的侵略性和挑衅性军演」，警告若持续下去，首尔和华府将「付出史上最可怕的代价」。

日本今天起初表示，因飞弹飞越日本上空，促使当局透过全国瞬时警报系统（J-Alert）发布警报，但防卫大臣滨田靖一（Hamada Yasukazu）后来改口称「飞弹没有越过日本列岛上空，而是消失在日本海上方」。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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