印度火车洗手间内发现男尸 已随车行驶900公里

（法新社新德里3日电） 印度警方今天表示，他们在锁上门的火车洗手间内发现一具男性尸体，已随车在印度北部各地行驶900公里而无人察觉。

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警方认为，死者在这列火车自比哈省（Bihar）启程数天之前即已上车，并在进入洗手间且锁上门后死亡。

铁路警官沙海（Ram Sahay）告诉记者，由于火车乘客抱怨闻到臭味，警方10月30日将洗手间的门撞开。

这时这班由比哈省萨哈萨（Saharsa）驶往旁遮普省（Punjab）阿姆利则（Amritsar）的特快列车已自起点驶出将近24小时，全程为35小时。

沙海说：「我们对这名男子仍一无所知。」沙海的驻地在北方省（Uttar Pradesh）沙雅罕坡（Shahjahanpur），火车洗手间恐怖的一幕就是在当地发现。

沙海说：「他可能在火车还停在调度场的时候就已上车，然后在他的遗体被发现2或3天之前自行死去。」

铁路医院医师拉伊（Sanjay Rai）告诉「印度时报」（The Times of India），这名男子「在可能陷入昏迷后死亡」。

印度每年都有数万具遗体无人认领且无法辩识身份，若是寻找亲友未果，通常在发现3天后由警方加以火化。（译者：张佑之/核稿：陈政一）

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