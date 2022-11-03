巴基斯坦前总理遭枪击轻伤 现任总理谴责暗杀

（法新社伊斯兰马巴德3日电） 巴基斯坦前总理伊姆兰汗的反政府车队今天遭到枪击，伊姆兰汗小腿中弹受到轻伤。幕僚指出，一名疑似开枪男子遭到击毙，另一人被拘留，并称这是一场暗杀行动。

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伊姆兰汗（Imran Khan）领导的巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-e-Insaf）高层和警方表示，一名枪手朝伊姆兰汗当时乘坐的货柜车开枪，他受到轻伤，多名支持者也受伤。

巴基斯坦正义运动党党工尤玛（Asad Umar）表示，伊姆兰汗腿部受伤，伤势并不严重。

尤玛说：「一名男子持自动武器朝他开火，有数人受伤，伊姆兰汗也受伤。」伊姆兰汗随后被送医治疗。

一名疑似开枪男子遭到击毙。伊姆兰汗幕僚哈山（Raoof Hasan）说：「第2名男子遭到警方拘留。」

哈山表示，这是一场针对伊姆兰汗的暗杀行动。

巴基斯坦总统艾维（Arif Alvi）在推特发文，称这是一场「令人发指的尝试暗杀行动」。「感谢阿拉，他平安无事，只有腿被子弹击中，希望并不严重。」

事件发生在旁遮普省（Punjab）东部华西拉巴德县（Wazirabad）。伊姆兰汗举行长途示威要求政府提前举行大选，大型货柜车和汽车组成的车队当时在前往首都伊斯兰马巴德途中。

后来可以看到伊姆兰汗的脚包着绷带，从原本乘坐的货柜车换乘另一辆车，主办单位宣告伊姆兰汗没有大碍，并称有数名支持者受伤。

70岁的伊姆兰汗不到一周前在数以千计支持者簇拥下前往旁普省省会拉合尔（Lahore），率领抗议游行队伍前往伊斯兰马巴德，诉求提前大选。

伊姆兰汗4月在国会的不信任投票中遭到罢黜。他之后宣称继任总理的夏巴兹．夏立夫（Shahbaz Sharif）以及美国策划阴谋导致他失势。夏立夫和华府均否认相关指控。

夏立夫对枪击予以谴责，下令内政部长立刻展开调查。

巴基斯坦有一连串政治人物被暗杀的过往，最着名的是前总理布托（Benazir Bhutto）于2007年12月27日遇刺身亡。

© 2022 AFP