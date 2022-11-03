微软延长对乌克兰科技援助 总规模来到129亿元

（法新社里斯本3日电） 微软（Microsoft）副董事长暨总裁史密斯（Brad Smith）今天宣布，微软将向乌克兰提供额外1亿美元（约新台币32亿元）的技术支援，以强化保护乌克兰的一个「数位联盟」。

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史密斯表示，2023年一整年，乌克兰将可免费使用微软在欧洲的所有云端服务和资料库。

史密斯是在葡萄牙首都里斯本举行的年度「网路峰会」（Web Summit）场边召开记者会说，微软对乌克兰承诺的援助规模，如今已累积到4亿美元（约新台币129亿元）。

史密斯表示：「这场战争显示的事情之一，是战时人们需要将各项服务转移到云端，以确保它们具有弹性并受到保护。」

他指出，微软的新承诺将使「乌克兰政府和其他企业得以维持运作，继续为乌国公民提供服务」。

史密斯还强调，微软很高兴能够参与「由数个国家、企业和非营利组织所组成的数位联盟，以携手合作力挺乌克兰」。

乌克兰副总理兼科技部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）也记者会上发表谈话，详细介绍让乌克兰成为世界上数位化程度最高国家的计画细节。

乌克兰遭到俄罗斯侵略后，便寻求大型科技公司协助捍卫领土，并在数月前获得全球首富马斯克（Elon Musk）捐助星链（Starlink）卫星网路系统服务。

马斯克10月曾表示，他的太空探索科技公司（SpaceX）没办法「无限期」资助乌克兰星链；但他隔天又改口说，尽管仍在亏钱，但仍将继续免费提供服务。

费多罗夫在记者会上证实，目前星链系统「没问题，一切都很好」。（译者：施施/核稿：张正芊）

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