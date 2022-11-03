研究：猴痘能无症状传染 发病前4天就有传播力

（法新社巴黎2日电） 英国近日公布的一项研究指出，猴痘患者出现症状前4天就具传播力，逾半数传染可能都发生在此期间，因此无法在患者出现症状后透过隔离措施预防传播，但研究结果还未获验证。

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根据世界卫生组织（WHO）统计数据，猴痘病毒（monkeypox）自5月开始，突然从长期流行的西非地区国家向外传播，迄今已有超过7万7000起确诊病例，其中36人死亡。

然而，病例数自7月达到高峰后稳步下降，特别是全球猴痘疫情发生初期，受冲击最大的欧洲及北美洲地区。

这项发表在国际知名「英国医学期刊」（BMJ）的最新研究是由英国研究团队进行。英国是在今年5月上旬宣布发现首宗猴痘病例。

英国卫生安全局（UK Health Security Agency）研究团队分析5月至8月间、英国2746名猴痘检测呈阳性个案的接触者追踪数据及疫调资料，其中约95%的研究参与者有男男性行为，这族群在全球猴痘疫情中首当其冲。

研究团队运用2种不同统计模型分析数据，发现患者暴露到病毒后，平均需要将近8天才会出现症状，这段时间通常比第一位病人和他们的接触病例出现症状之间的间隔还长，此间隔称之为「发病世代间隔」（serial interval）。

研究指出：「估算起来，发病世代间隔的中位数比症状潜伏期短，这代表症状出现前的传播比先前认为的要大得多。」

研究估计，53%病例在患者出现任何猴痘症状前就具有传染力，最早可在出现症状前4天就检测到传播。

没有参与这项研究的美国艾莫瑞大学附设医院（Emory University Hospital）病毒专家泰坦吉（Boghuma Kabisen Titanji）表示，这项扎实分析的研究「既有趣又具说服力」。

她还说，「这需要更多研究证实，但对基于疫苗接种的疾病消除策略有所影响，应审慎衡量」。

© 2022 AFP