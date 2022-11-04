住家遭闯入头部受伤 美众院议长裴洛西丈夫出院

（法新社旧金山3日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，她的丈夫保罗已经出院。裴洛西夫妇的加州住家日前遭人闯入，她的丈夫遭歹徒以榔头攻击头部。

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遭控暴力攻击的42岁男子德帕佩（David DePape）据称打算把裴洛西绑起来并敲断她的膝盖骨，但后来发现只有她82岁的丈夫保罗．裴洛西（Paul Pelosi）在家。

裴洛西在新闻稿中说：「保罗仍受到医师照料，现在进入漫长的休养期，复原状况持续有进展。他已回到家中休养，家人都陪伴在他身边，请大家给予我们隐私。」

德帕佩上周遭逮捕，1日在旧金山的法院出庭应讯时，对杀人未遂等罪名坚不认罪，遭法官下令羁押。

裴洛西说：「保罗很感激911接线员、紧急应变人员、创伤照护团队、加护病房医护人员以及（照料他的旧金山医院的）整个医疗团队。」

她又说：「裴洛西家人感谢从世界各地涌入的爱、支持与祷告。」

根据加州检方提交的文件，德帕佩10月28日凌晨拿着榔头与数条塑胶束线带闯入裴洛西夫妇住宅，惊动仍在睡梦中的保罗。

他跟保罗说他是来找南西．裴洛西，因为她是「总统第2顺位继任者」，「我们必须把他们都给铲除」。

美国总统拜登昨天发表演说时，把这起袭击案与前总统川普支持者2021年1月6日发起的国会暴动案相提并论。

他说，共和党人「助长对选民和选务人员的暴力和恐吓」，「这会让美国走向混乱」。

© 2022 AFP