加国更新财政计画 2023可能陷入温和衰退期

（法新社渥太华3日电） 由于意外的收入让加拿大政府得以在经济可能衰退前削减预算赤字，政府今天在更新的财政计画中宣布有所节制的新支出，不过明年可能陷入「温和衰退期」。

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在勒紧裤带的压力下，财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，包括消除学贷利息、降低小型企业信用卡交易费用等支出措施，6年内共计300亿加币（约新台币7049亿元），不会助长通货膨胀。

方慧兰还为洁净能源计画推行投资税收抵免，例如藉由可再生资源生产氢气，并对公司股票回购徵税。

她对国会发表演说时表示：「加拿大无法避免即将到来的全球经济放缓，就像一旦COVID-19（2019冠状病毒疾病）开始感染世界，我们无法避免让病毒抵达我国海岸一样。但我们会做好准备。」

方慧兰表明为有需要的人提供「有针对性的通膨救济」，并补充表示「我们无法像疫情高峰期实施紧急措施那样支持每个加拿大人」。

她解释道，持续强健的经济刺激支出，会与央行对抗飙升的消费者物价的努力背道而驰。

加国今年6月通膨飙升至最高点8.1%，9月略跌至6.9%。

加拿大央行数度大幅升息到3.75%，并表示未来还会继续升息。

升息肯定会让经济降温，还可能让经济从疫情衰退中短暂复苏后再度陷入衰退。

在政府4月公布的预算中，今年经济成长率预测为3.9%；如今在方慧兰更新财政计画中，今年经济成长率来到3.2%，明年则为0.7%。

更新财政计画指出，在最糟的情况下，加拿大可能会从2023年初进入「温和衰退期」。

© 2022 AFP