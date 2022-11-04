推特4日起开始裁员 传半数员工将遭解雇

（法新社旧金山3日电） 推特（Twitter）表示将自4日起开始裁员。亿万富豪马斯克（Elon Musk）新官上任三把火，在豪掷440亿美元收购推特后，大刀阔斧维持这家公司财务健全。

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根据法新社看到的推特内部信件，自美国加州时间4日上班时间起，推特员工将透过电子邮件得知是否保住饭碗或遭到解雇。

这封信件没有提到裁撤人数，但「华盛顿邮报」与「纽约时报」报导，推特7500名员工中约有一半将遭开除。

马斯克10月底以440亿美元（约新台币1.4兆元）完成推特收购案，快刀斩乱麻地清理门户、解散董事会并开除执行长等高阶主管，推特员工对这类坏消息已做好心理准备。

马斯克下令启动职场与员工绩效考核等计画，据称工作范畴彻底详尽、任务繁重艰巨，有些工程师据传周末都睡在推特总部。

推特3日发送电邮请员工结束工作回家，4日再到公司上班。

这封电邮提到：「为了让推特走上稳健道路，我们将经历减少公司全球员工的艰难程序。」

「我们知道这将对一些员工造成冲击，他们为推特做出了宝贵贡献，但遗憾的是，为确保公司成功往前迈进，这是必要的行动。」

© 2022 AFP