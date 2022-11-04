新加坡商人涉违反北韩制裁 美悬赏1.6亿元追缉

（法新社华盛顿3日电） 美国今天悬赏500万美元（约新台币1.6亿元）追缉1名新加坡商人，他被控违反针对北韩的制裁，包括透过1艘油轮运油给北韩，这艘油轮已遭扣押。

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北韩这两天频频发射飞弹，其中1枚飞弹落在南韩领海附近后，美国敦促严格执行联合国对北韩制裁而有上述之举。

美国国务院提供高达500万美元赏金以掌握郭记胜（Kwek Kee Seng）的行踪，并指控他将燃油运送至北韩、船对船转运，以及藉幌子公司进行洗钱。

郭记胜的油轮「勇气号」（M/T Courageous）2020年据称因违反制裁规定，在美国要求下遭到柬埔寨查扣。纽约联邦检察官去年对郭记胜发出拘票。

郭记胜现年62岁，在新加坡注册经营航运公司Swanseas Port Services。

根据美国国务院「正义赏金」（Rewards for Justice）计画消息，郭记胜目前行踪不明，且发现他曾到过北韩、柬埔寨、台湾、泰国、非洲国家喀麦隆（Cameroon）以及加勒比海岛国圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts-Nevis）。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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