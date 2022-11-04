法27岁极右派新星巴德拉有望继玛琳．雷朋任党魁

（法新社法国艾昂格4日电） 法国极右派政党「国民联盟」（RN）明天将召开大会推选新主席，掌舵11年的玛琳．雷朋决定不再续任，而现年27岁的后起之秀巴德拉被看好接班。

广告 继续浏览后续

国民联盟反移民立场坚定，巴黎出生的巴德拉（Jordan Bardella）在明天党大会中当选主席的胜算很高。

国民联盟前身为玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的父亲尚马力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）领导40年之久的「民族阵线」（National Front）。巴德拉若当选，将成为半个世纪以来出身雷朋王朝外的第一位党魁。

巴德拉最近走访法国东部时曾告诉法新社：「党主席不姓雷朋，说明玛琳对新一代持开放态度且深具信心。」

2019年当选欧洲议会议员的巴德拉是玛琳．雷朋极度忠诚的门徒，他可没打算抢走她的光环。巴德拉说：「我会坚守连贯性，目标是在玛琳交付的惊人成就上继续前进。」

巴德拉预期且希望玛琳．雷朋在2027年第4次出马角逐总统大位。今年4月在与总统马克宏（Emmanuel Macron）第2轮选举中，雷朋得到创纪录的41.5%支持。接着，她6月领导国民联盟在国会大选中拿下89席，成长了10倍，成为国民议会（National Assembly）中最大反对党。

巴德拉竞选党魁唯一对手是法国西南部贝比浓市（Perpignan）市长艾利奥（Louis Aliot）。艾利奥入党已逾30年，但缺乏巴德拉那种形象。

雷朋的32岁侄女玛丽咏．马赫夏-雷朋（Marion Marechal-Le Pen）长久以来被视为家族继承人，却于总统大选前脱党支持另一位极右派对手泽穆尔（Eric Zemmour），已断送机会。

自从2021年9月雷朋卸任党魁以来，巴德拉一直担任代理主席，一般认为这只是暂时的。

极右翼国会议员雅各贝利（Laurent Jacobelli）10月中旬在法国东北部摩泽尔省（Moselle）的艾昂格（Hayange）从事竞选活动时告诉法新社：「他做好每件事，受到每个人尊重。而且他知道如何让意见不同的人一起工作，那么我们何必改变？」

在那场竞选活动中，巴德拉在台上自信地讲了40分钟，没带任何笔记，分享了童年的点点滴滴。巴德拉和母亲同住，母亲是义大利移民和单亲妈妈。

巴德拉说：「我每天从窗户，或当我进入建筑时，都会见到有毒贩在检查你是不是卧底警察。」他说马路对面还有一所伊斯兰学校，「我经看到一群5岁、6岁或7岁的女孩包着头巾离开」。

曾经受到骚扰的个人遭遇，以及2005年不满警方暴力所引发的黑人及北非青年暴乱，促使他于年仅16岁时就加入雷朋的政党。他告诉群众：「我很早就参与政治，因为我不希望自己的遭遇在整个法国重演。」

巴德拉喜欢强调自己是新世代民族主义者，与尚马力．雷朋和民族阵线那种种族主义、反犹太主义流氓行径几乎没有共同之处。

玛琳．雷朋力图与过去划清界线，国民联盟基层却挨批仍然充斥着种族主义思维，指责她只是新瓶装旧酒。

巴德拉符合她现在所推进的清爽而且克制的现代政党形象：极其整洁、总是穿着一尘不染的衬衫、擦亮的鞋子、留短发。他告诉法新社：「没有尚马力．雷朋，民族阵线就不存在，而没有玛琳，它不会还在。党的抗议文化在她手上转变为执政文化。」

由于玛琳．雷朋在国会中领导国民联盟成员，且各方普遍预期2027年她将成为党总统候选人，有人质疑党魁职位对巴德拉究竟有何价值。

不过也有许多人认为党魁职位是一块垫脚石，毕竟玛琳．雷朋有朝一日会退下，巴德拉有的是机会。国会议员雅各贝利表示：「我不晓得是否允许我们这么说，我不想奉承他，但我真诚相信乔丹（巴德拉的名字）有一天会成为总统。」

© 2022 AFP