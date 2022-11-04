美国期中选举逼近 专家忧心TikTok假消息满天飞

（法新社华盛顿4日电） 知名社群平台TikTok有杜绝假消息的政策，但在美国期中选举前，选举相关错误资讯仍在平台上流传，随着愈来愈多美国人以TikTok作为新闻来源，专家担心年轻选民易受影响。

广告 继续浏览后续

有贴文散布毫无根据的选举舞弊指控、邮寄选票的不实讯息以及美国不同州法律的误导性影片，相关贴文都在TikTok这款广受欢迎的应用程式（App）找到了归宿。

或许更令人不安的是，TikTok已放任内含明显错误讯息的付费政治广告出现，但这家公司曾在2019年宣称已经禁止这项做法。

例如有一则广告说：「骇客可以很容易地改变选举结果！何必在期中选举投票。」

这是非营利组织「全球见证」（Global Witness）和纽约大学（NYU）研究人员所做的数则广告之一，目的在测试TikTok禁止付费政治广告的程度。研究团队提出内含选举错误讯息的广告，发现TikTok放行批准其中的9成。

「全球见证」资深顾问罗伊德（Jon Lloyd）说：「我们对这个结果感到相当震惊。」他认为跟其他处理选举错误讯息的社群媒体平台相比，TikTok的表现「垫底」。

美国期中选举将于11月8日登场，超过800万名年轻公民刚获得投票权。专家担心他们会受到假消息影响。

TikTok母公司字节跳动（ByteDance）有相关规定，目的在约束选举阴谋论的传播，但专家质疑效果。

罗伊德说：「就因为他们制定了这些政策，不代表他们有好好执行。」

尽管这类批评可能针对所有社群网站，但皮尤研究中心（Pew Research Center）一项调查发现，超过1/4的18岁到29岁美国民众经常从TikTok获取新闻，根据媒体监督组织「新闻守门人」（NewsGuard）说法，在搜寻结果显示的少数影片中，也有不少影片内含错误讯息。

TikTok强大的演算法可让影片快速取得数以千次观看流量。

社群媒体产业分析师纳瓦拉（Matt Navarra）表示，TikTok上大量的内容使得「一般用户，尤其是更年轻、易受影响的用户，更有可能接触到潜在的分裂、两极化、令人反感的内容」。

TikTok的诚信政策指出，公司会禁止可能「在公民行为、公共卫生或安全领域误导社群」的内容，其中包括跟投票有关的假讯息。TikTok平台也禁止竞选募款，最近还推出一个内建的选举中心。 公司发言人在电子邮件声明中告诉法新社：「我们会以最严肃的态度负起责任，保护我们平台和选举的廉正诚信。我们会持续投入我们的政策和安全团队，以对抗选举错误讯息。」

© 2022 AFP