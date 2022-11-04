美期中选举倒数阶段 拜登川普积极站台

（法新社华盛顿3日电） 美国民主党籍总统拜登和共和党籍前总统川普今天展开期中选举前造势闪电战，分别前往多州拉票，此役结果可能会阻碍拜登接下来的2年执政，并为川普试图复出奠定基础。

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拜登利用造访新墨西哥州一间社区大学的机会，宣扬政府试图减轻学生贷款和已「为这个国家带来巨大进步」的种种政策。

拜登接下来3天将马不停蹄飞往加州、芝加哥和宾州，5日将在宾州与受欢迎的前总统欧巴马同台造势。拜登曾任欧巴马副手8年。

在紧锣密鼓造势前，拜登昨天发表演说，警告说川普和共和党与日俱增的极右翼势力正在威胁美国民主存亡，种种阴谋论目的是要破坏大众对选举结果的信心。

川普虽打输2020年选战，且因将极机密总统文件藏在佛罗里达州高尔夫球度假寓所，正在接受调查，不过实质上仍然是共和党领袖、并可能成为总统候选人的他正在采取攻势。

川普将在5天内走访4个选举关键州，今天前往爱荷华州，接着是佛州、宾州，7日来到最终站俄亥俄州，川普正在加强他身为共和党霸主的角色。

许多人认为川普有可能宣布2024年再度竞选总统，如果川普助选换得他偏好的候选人胜选和回报，那么不仅他在国会的势力团体会扩大，还能为他宣布参选一事带来动力。

对拜登来说，这场选战的个人代价也相当高。

如果挺川普共和党人夺下国会控制权，拜登有可能在接下来2年执政期间面临经常性的政治斗争和立法僵局。

据信若川普宣布于2024年角逐总统大位，会大大促使拜登寻求总统连任，尽管他已经是美国历来最年长的总统，且本月将满80岁。

© 2022 AFP