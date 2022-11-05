义大利外交部：允许难民救援船停靠 接受健康检查

（法新社罗马4日电） 义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，义大利将允许一艘非政府组织船只停靠，这艘船载有179名在地中海获救的移民，让医务人员进行健康检查。

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塔加尼说，德国非政府组织人道救援组织（SOS Humanity）的船只「人道1号」（Humanity 1）将驶往西西里岛的卡塔尼亚（Catania），「能够停留在我们的领海，让我们在所需的时间内检查船上所有紧急情况」。

他在罗马举行的记者会上说：「我们将接受所有这些人，例如因为他们是未成年人，或者因为根据我们从媒体那里了解到的情况，他们是孕妇或带着小孩，或者是发烧的人。」 但他警告说：「所有不符合这些标准的人，都必须由这艘船只带离我们的领海。」

目前有1000多名移民乘坐救援船试图抵达欧洲，义大利面临着让人道主义船只停靠的压力日益增加。

地中海救援组织（SOS Mediterranee）昨天表示，在义大利和马尔他未能回应后，地中海救援组织已呼吁法国、希腊和西班牙政府协助近日在海上获救的234名移民寻找停泊港口。

到目前为止，地中海救援组织声称已提出20次停靠请求，但均未成功。

然而，法国今天表示，已准备好接收地中海救援组织救援船「海洋维京号」（Ocean Viking）上的部分妇女和儿童。

© 2022 AFP