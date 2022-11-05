传德国总理萧兹访中之前 与异议人士视讯会谈

（法新社北京5日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）4日造访中国北京，一名在他身边的消息人士告诉法新社，萧兹行前先透过视讯与在北京批评中国政权的人权律师们举行了会谈。

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消息人士说，萧兹和异议人士这场会谈是于11月1日透过加密影片连结举行。

萧兹这次访中，在德国国内引发一波批判声浪，批评者认为，德国在经济上愈来愈依赖中国，且中国国家主席习近平上月底才刚确定连任中国共产党总书记展开第3个任期，紧握政治大权，萧兹这么快就前往访问，不无争议。

消息人士表示，据说与萧兹会谈的人权律师在他们的领域颇负盛名，其中有些曾入狱多年。

这些人权律师的身分都未被揭露，他们是在德国驻北京大使馆一处地点参加这场视讯会议。

消息人士说，这些异议人士和他们的家人「有力地」描述在中国生活和工作所面临的艰困条件。

前往中国访问的德国领袖通常都会与人权运动人士和其他公民社会代表会谈。不过，中国实施严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施，意味着近期都不可能举行面对面会谈。

任何与萧兹接触过的人，事后都必须在中国国营设施隔离10天。因此，萧兹的办公室决定以视讯会议取代面对面会谈。

萧兹在北京时说，他希望「进一步发展」与中国的经济合作，并略为提到双方有歧见的议题。他行前曾表示，他会谈到棘手议题，包括尊重公民自由及新疆少数群体的权利。

萧兹4日在与中国国务院总理李克强举行的记者会上告诉记者：「我们绝不该在看到侵犯人权的行为时保持沉默，这一点很重要。」

他还说：「我没有沉默，当其他对话者前往中国举行会谈时，也绝不应该发生这种情况。」

© 2022 AFP