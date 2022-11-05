巴基斯坦前总理伊姆兰汗遇袭 称现任总理幕后策划

（法新社巴基斯坦华西拉巴德4日电） 巴基斯坦前总理伊姆兰汗（Imran Khan）昨天遭枪击受伤送医治疗，他今天指控现任总理夏巴兹．夏立夫参与刺杀他的阴谋。

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伊姆兰汗4月在国会的不信任投票中遭到罢黜，由夏巴兹．夏立夫（Shahbaz Sharif）继任。伊姆兰汗今天告诉媒体，夏立夫和内政部长萨努拉（Rana Sanaullah）与一名高阶陆军指挥官一起策划这起攻击。

这是伊姆兰汗遇袭后首次公开露面。他表示：「这3人决定要杀害我。」还说枪手有2人。

夏立夫的政府否认涉及这起枪击案，并说本案由一名宗教极端主义分子单独犯下。巴基斯坦军方也批评伊姆兰汗的指控「没有事实根据且不负责任」。

70岁的伊姆兰汗曾是板球明星，他上周起带领一支数千人组成的竞选车队，从拉合尔（Lahore）朝首都伊斯兰马巴德（Islamabad）前进。

伊姆兰汗表示，他的对手想指控他「亵渎宗教或亵渎先知」，而把意图杀害他的人归为宗教极端分子。但他并未提出任何相关证据。

萨努拉先前曾表示，伊姆兰汗遇袭事件「很显然是一起宗教极端主义案例」。

巴基斯坦警方拘押了一名嫌犯，旁遮普省（Punjab）官员表示他的姓名是阿玛德（Naveed Ahmad）。根据警方外流给媒体的影片，犯嫌在影片中说，伊姆兰汗「正在误导大众」。

犯嫌还说，他对于伊姆兰汗竞选车队的噪音打断了召唤穆斯林拜祷的广播感到愤怒。这类广播一天共有5次。

伊姆兰汗告诉媒体：「子弹击中我的腿，在我倒下时又有一发。」

「有2名男性（嫌犯）。倘若他们协调好，我可能早就没命了。」

「其中一个人被逮到，他被说成是宗教狂热分子。他不是宗教狂热分子，这起攻击案背后有精心策划。」

© 2022 AFP