教宗巡牧巴林 主持3万人露天弥撒

（法新社巴林麦纳玛5日电） 教宗方济各（Pope Francis）今天在以伊斯兰教人口为主的巴林主持露天弥撒，约有3万名挥舞旗帜的信徒参加，这是教宗前进波斯湾地区布道的高潮。

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某些信众在巴林国家体育场等候85岁的教宗现身时，眼含泪水。这座体育场是巴林最大的活动场地。

因为膝盖不适而使用轮椅和拐杖的教宗，在两侧敞开的座车上展露笑容，向信众挥手，车旁跟随着十多名安全人员和看护。

现场传出100多人跨国合唱团以多国语言唱出的歌声，阿根廷籍的教宗站在座车上，亲吻着被举高以迎接他莅临的儿童。座车缓慢驶向一座白色的舞台，台上背景是个黄色的大型十字架。 这是教宗第2次访问资源丰富的波斯湾地区。2019年他曾前往阿拉伯联合大公国，为17万名信众主持弥撒。

出生印度、现居巴林的46岁志工艾布兰奇斯（Philomina Abranches）表示：「我们凌晨1时就来了，整晚没睡觉。我们十分兴奋，我们都称教宗『爸爸』，他比谁都更能代表世界和平，而我们现在需要的就是世界和平。」

同为巴林居民、现年63岁的赫达（Margerite Heida）说：「迎接教宗方济各的感觉再好不过，这是今年第一大事。」

现场许多信徒是由波斯湾各地前来一睹教宗容颜，整个波斯湾地区共有大约200万名天主教徒，多半是来自南亚和菲律宾的移工。

© 2022 AFP