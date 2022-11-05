期中选举前拜登信心喊话 川普有意2024再战

（法新社加州圣地牙哥4日电） 美国总统拜登今天「乐观」坚称，民主党会赢得下周期中选举，但多项民意调查显示共和党很可能会大胜，激励前总统川普示意计划在2024年再度角逐白宫大位。

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拜登在加州圣地牙哥（San Diego）走访一家通讯公司时，强调他在通过立法将联邦资金注入半导体产业和其他高科技产业上的成就，以及强劲的就业数据。

拜登承认选民持续「与通货膨胀缠斗」，现今通膨率为40年来最高水准，但他聚焦于「我们在全国看到的亮点」。

白宫今天确实有些好消息，10月官方数据显示，国内经济新增26万1000个就业机会，失业率处于较低水准。

拜登说：「我们最好的日子在前方，不在身后。」

他之后告诉记者，他感到「乐观」，还说「这次我们会赢。我真的感觉我们有机会」。

然而多项民调显示，共和党有望在8日期中选举取得重大胜利，他们希望不仅赢得联邦众议院的控制权，也要拿下联邦参议院。

这会让拜登第一个任期剩余的两年陷入一场几乎可以肯定会出现的政治斗争漩涡，迎向激烈的2024年总统选举。本月将年满80岁的拜登是否要竞选连任，目前仍无明确答案。

拜登预定6日在民主党大本营纽约助选。同党的前国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）昨天在纽约为州长侯可（Kathy Hochul）辅选，前总统欧巴马则预定明天在宾州演说。

共和党方面，川普就个人计划再战2024年大选一事发出迄今最强烈的讯号。他昨天在爱荷华州一场造势集会上说：「为了让我们国家成功、安全且辉煌，我非常、非常、非常有可能再度参选。」

他说：「拭目以待吧，我只能告诉各位，很快，拭目以待。」

美国新闻网站Axios今天报导，幕僚正在商讨要于14日宣布川普角逐2024年总统大选一事。

然而此事仍存在变数，很可能取决于川普提拔的右翼候选人在期中选举的表现。另一个变数是川普因在佛罗里达州庄园囤积最高机密文件而受到调查，可能面临重大刑事指控。

不过目前而言，共和党相信他们至少可以拿下打破参议院五五波均势、取得微弱多数所需的一州，同时预期在众议院稳稳多赢12席到25席，克服民主党目前多8席的优势。

© 2022 AFP