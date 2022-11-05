英移民中心遭扔汽油弹 警方：凶嫌具极端主义动机

（法新社伦敦5日电） 英国东南部多佛港的移民办公室上周遭一名男子投掷汽油弹，事后凶嫌自尽身亡。警方今天表示，证据显示这起攻击存在「恐怖主义意识形态动机」，且可能被归类为恐攻事件。

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法新社引述警方说法报导，多项证据表明，10月30日多佛港（Port of Dover）的攻击事件背后具有「极端右翼动机」。

警方指出，找到的证据「显示攻击…是出于恐怖主义意识形态动机」。

报导指，该名66岁凶嫌将自制的燃烧装置投向负责处理寻求庇护者入境相关事宜的移民办公室，造成2名工作人员受伤。

反恐警察局（Counter Terrorism Policing）高阶官员贾克（Tim Jacques）表示，虽然「有明显迹象表明，心理健康可能也是（攻击事件背后的）一大因素」，但他得出结论，认为嫌犯行为「主要是由极端主义意识形态所驱动」。

他还说，这已达到「恐怖攻击的认定标准」。

警方表示，「目前没有迹象显示凶嫌还有其他同伙，且据信这起事件不会对大众构成任何更广泛的威胁。」

英国政府正伤透脑筋，以决定如何处理人数创纪录、从北欧搭乘小船穿越英吉利海峡的移民。

© 2022 AFP