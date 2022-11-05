通膨问题牵动美期中选举 民主党恐流失拉美裔票

（法新社华盛顿5日电） 美国期中选举8日登场，多名专家分析，虽然拉丁美洲裔选民大多偏向民主党，但通膨飙升带来的不安，使得他们的支持度较难预测，通膨问题可能迫使拉美裔选民转向共和党候选人。

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选前民调显示，民众多半关注通膨问题，而堕胎权、枪枝管制及无证移民危机等其他议题相形次要。

相关调查指出，超过半数拉美裔选民打算在期中选举把票投给民主党，有3成则支持共和党，比例高于4年前。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）拉美裔政策与政治研究所研究主任杜明奎-维列加斯（Rodrigo Dominguez-Villegas）告诉法新社：「对拉美裔选民来说，最重要的是通膨问题，许多人准备给共和党一个机会。」

不过他也说，目前未发现拉美裔选民一面倒地偏向共和党的状况。

他还说：「这对民主党来说是警讯，如果不能在拉美裔选民中维持支持度，就有可能在关键、竞争激烈的选举中失利。」

他表示，虽然拉美裔向来支持民主党，但「有一大批摇摆不定的选民」每次选举都会改变偏好，而共和党的目标正是他们。

共和党全国委员会（RNC）西语裔联络主任佛罗雷兹（Jaime Florez）说：「拉美裔不是单一庞大的群体。我们有不同的血统、不同的志向和不同的问题。」

佛罗雷兹列举3个关键领域，包括经济、教育和公共安全，但目前最重要的还是通膨。

他说：「经济问题会影响我们所有人，与我们的原籍国、语言、甚至经济状况无关，因为即使是富人也因股市下挫而损失了巨额资金。」

美国西北大学（Northwestern University）历史教授卡达瓦（Geraldo Cadava）表示，虽然共和党在拉美裔支持率方面仍落后民主党，但在过去几年有愈来愈多拉美裔转向支持共和党，离开了民主党。

他说，选民动态很复杂，不过部分拉美裔在扬弃民主党政策的同时，确实被特定的共和党政策所吸引。

卡达瓦还说，拉美裔愈来愈倾向于限制性的移民改革，包括边境筑墙。

卡达瓦表示，「从历史上看，例如过去20年或25年中，仅有约15%拉美裔会说他们支持限制性移民改革」，但现在支持率已攀升至36%，「这是相当大的增幅」。

© 2022 AFP