韩国2矿工受困坍塌矿井9天 幸运生还获救

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（法新社首尔5日综合外电报导）韩国锌矿矿井10月26日发生坍塌意外，历经9天艰难的救援行动，总算救出2名受困矿工，获救矿工的家人们欣喜若狂，表示他们至今不敢相信这个好消息。

韩国总统尹锡悦今天在脸书上发文表示，2名男子归来「真的很神奇」，他文中写道「谢谢你们，再次感谢你们从生死关头安全回来」，同时也感谢救难团队。

发生事故的矿井位于韩国奉化郡（Bonghwa），2名矿工受困在地下约190公尺的垂直矿井中。韩国当地新闻片段显示，2人昨天在救援人员协助下从矿井出来。

一名幸存者的儿子朴槿亨（Park Geun-hyeong，音译）说，他们父子再度团聚时「我只喊了一声：爸爸！」并告诉爸爸「你现在已经是名人了」。

另一名获救矿工的林姓侄女表示，她叔叔因为在黑暗中待了近10天，出来时戴着眼罩，并不断询问她是谁，在他终于认出眼前是自己侄女时展现笑颜。她表示：「这一切都太不真实。」

据韩国当局说法，2人年龄分别为62岁及56岁，身体情况稳定；据信2人在隧道内生火并用塑胶搭帐篷来保暖。

消防部门官员林允淑（Lim Yoon-sook，音译）说，2名生还者「身上带着即溶咖啡粉，并说他们把咖啡粉当饭吃…靠着滴进矿井内的每一滴水撑下去」。

© 2022 AFP