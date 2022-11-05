G7承诺力挺乌克兰对抗俄国 谴责北韩频射飞弹

（法新社德国明斯特4日电） 七大工业国集团（G7）各国外长在德国进行为期两天的会谈后，今天誓言继续支持乌克兰对抗俄罗斯，并敦促对中国保持谨慎，另外还谴责北韩近来频繁发射弹道飞弹。

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G7外交部长们在声明中表示，G7各国已同意一个向乌克兰提供援助的新架构，以助重建那些遭到俄罗斯锁定攻击的基础设施。

他们在德国西部城市明斯特（Muenster）会谈后说：「我们今天建立了G7协调机制，以助乌克兰修缮、恢复及保护关键的能源和供水基础设施。」 他们表示，俄罗斯攻击乌克兰人员和基础设施，特别是能源和供水设施，企图藉此「恐吓乌克兰平民」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）似乎「已经决定，如果他不能用武力夺取乌克兰，将试图让人民受冻，使乌克兰屈服」。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）也重申G7对乌克兰的支持，并表示「每天乌克兰无辜人民遭受这种残酷攻击，都意味着痛苦、死亡和破坏」。

中国议题也是这场外长会谈的重点，与此同时德国总理萧兹（Olaf Scholz）访问中国，备受争议。

萧兹4日告诉中国领导阶层，德国希望在贸易方面得到平等对待。尽管西方对中国这个亚洲超级强权愈来愈不信任，萧兹仍试图促进更多的经济合作。

G7各国表示，他们已准备好要在可能、并且符合利益的情况下，和中国进行「具建设性的合作」。

但在此同时，他们也呼吁北京当局「按照国际承诺与法律义务行事」，并且「避免威胁、胁迫、恐吓或动用武力」。

G7外长联合声明也重申台湾海峡和平稳定的重要性，「我们强烈反对任何单方面以武力或胁迫改变现状的企图」。

G7各国也谴责北韩近来频繁发射飞弹，今年试射次数已创纪录。

G7外长联合声明中表示：「我们G7成员强烈谴责北韩今年以前所未见的频率进行一系列非法弹道飞弹试射行动。」

© 2022 AFP