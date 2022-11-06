世界气象组织警告 气候变迁正在加速

（法新社埃及夏姆锡克6日电） 联合国世界气象组织今天表示，如果2022年的相关预测维持不变，最近8年中的每一年都将比2015年之前的任何一年都热。报告警告，全球气候变迁的速度正在加快。

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在联合国COP27气候峰会在埃及召开之际，世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）发布的这份报告称，海平面上升、冰河融化、暴雨、热浪以及它们所造成伤亡惨重的灾难都在加速发生。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说：「随着COP27会议召开，我们的星球正在发出求救信号。」他并将世界气象组织的报告描述为「气候混乱的编年史」。

报告显示，自19世纪末以来，地球温度已升高摄氏1.1度以上，其中大约一半升温发生在过去30年内。

COP27近200个与会国家的代表设下将气温升高幅度控制在摄氏1.5度以内的目标，但一些科学家认为这个目标现在已达不到。

尽管自2020年以来受到反圣婴现象（La Nina）影响，大气层温度下降，但今年仍将成为有纪录以来第5或第6温暖的年份。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「变暖程度越大，影响越严重。」

海洋表层水吸收超过90%人类碳排放所累积的热量，在2021年达到创纪录高温，过去20年内变暖的速度特别快。

海洋热浪也在上升，对珊瑚礁以及食物和生计仰赖它们的5亿人口造成毁灭性后果。报告称，55%海洋表面在2022年至少经历过一次海洋热浪。

而受到冰层（ice sheet）和冰河融化的影响，海平面上升速度在过去30年增加一倍，威胁低洼沿海地区的数千万人。

英国南极勘测（British Antarctic Survey）科学负责人梅瑞迪斯（Mike Meredith）称：「这份报告里的讯息可说糟到无以复加。」

© 2022 AFP