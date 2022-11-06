俄媒：乌克兰空袭毁损赫松州大坝

（法新社莫斯科6日电） 数家俄罗斯新闻通讯社报导，乌克兰境内俄国占领区的救难单位今天表示，俄国控制下的赫松州卡科夫卡水坝因乌国空袭「受损」。但乌方也曾示警俄军有意炸毁大坝来淹没土地。

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当地救难单位表示：「今天10时，有6枚海马士（高机动性多管火箭系统，HIMARS）火箭来袭，防空单位击落5枚，一枚击中卡科夫卡（Kakhovka）水坝一个闸门，水坝受损。」

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）随后报导，莫斯科支持的在地官员表示，受损情况并不「危急」。

莫斯科当局在附近城市新卡科夫卡（Novaya Kakhovka）扶植的政府代表阿加叶夫（Ruslan Agayev）说：「一切都在掌控之中。」

卡科夫卡水力发电大坝位于乌克兰南部，在莫斯科部队攻击乌克兰之初就被占领。这座水坝供应水源给2014年就被俄国并吞的克里米亚半岛（Crimea）。

大坝在赫松州（Kherson）上游堵住第聂伯河（Dnieper River）河水，而乌军在赫松州持续挺进。

俄乌双方自10月起多次互控计划炸坏水坝，此举将淹没下游多数区域，可能导致赫松市附近受到大规模破坏。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄军计划炸毁水坝来引发毁灭性的洪灾。水坝上游的卡科夫卡水库可容纳18立方公里的水。

基辅政府曾说，水坝破裂将引发「大规模浩劫」，呼吁部署一支国际任务团到水坝。

© 2022 AFP