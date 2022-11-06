期中选举倒数 拜登欧巴马川普赴战场州宾州

（法新社宾州5日电） 美国总统拜登和欧巴马、川普两位前任总统今天不约而同来到战场州宾州，在8日期中选举进入倒数之际，帮各自政党的候选人进行最后冲刺。

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法新社报导，现任总统和两位前总统辅选PK，代表8日的期中选举进入最后阶段。美国人8日将决定拜登第一任期的最后两年要由哪党主导国会。

民调显示共和党人在联邦众议院争夺战遥遥领先，在联邦参议院的气势也相当强劲，因为已被同性恋权利和堕胎等文化战争激怒的选民，试图消除对4年高通膨与非法移民增加的挫败感。

由于宾州是重要摇摆州，两党都在这里倾尽全力催票。

拜登、欧巴马与参议院候选人费特曼（John Fetterman）和州长候选人夏皮洛（Josh Shapiro）一起在费城集会。

2020年被拜登击败的川普则来到拉特罗布（Latrobe），为费特曼的对手、电视名人医生奥兹（Mehmet Oz）以及夏皮洛的极右翼对手马斯特里亚诺（Doug Mastriano）助选。

拜登在欢呼的费城舞台对数千人演说时表示，选民面临「两种截然不同的美国愿景选择」。

拜登和民主党候选人将共和党称为富人党，强调民主党支持工会、社会保障并加强对堕胎权的保护。

拜登说：「民主可说是存在于选票之上，这是我国与全体国民的决定性时刻，我们必须团结一心。」

从匹兹堡前来费城的欧巴马，则抨击共和党是个想「破坏」社会保障并「给富人和大公司更多减税」的政党。

离开白宫6年后，欧巴马仍是党内最受欢迎的政治明星，他今天在费城登台时获得热烈欢呼，他也希望自己的背书能大幅拉抬费特曼选情。

欧巴马呼吁支持者务必出来投票：「很多人不像他们在总统大选时那么关注政治，也许他们认为国会没那么重要，也许他们认为自己的票不重要。」

「但基本人权…情理和行为准则存在于选票之上。」

© 2022 AFP