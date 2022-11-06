美期中选举前推特大裁员 专家忧核实力道恐打折

（法新社华盛顿5日电） 推特新老板马斯克曾承诺，这个平台将不会沦为「自由放任的地狱」，但专家警告，大规模裁员恐大幅削弱这个社群媒体遏止不实讯息的能力。

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亿万富豪马斯克（Elon Musk）以440亿美元收购推特（Twitter）后，昨天动手将这家社群网路7500多名人力砍半。美国媒体报导指出，这波裁员冲击多个部门，包括管理内容审核的信任暨安全团队以及工程和机械学习等。

华盛顿大学（University of Washington）不实讯息研究员以及助理教授史塔伯德（Kate Starbird）表示，「未来几天我会在这个平台上小心再小心…当心你转推的内容、提防你追随的人，甚至留心自己对事情发展的感受。」

史塔伯德在自己推特帐号发文，警告以下几项风险都在增加，包括「冒名顶替」的企图、「操纵者协调发布不实讯息」以及「企图让用户散播谎言的骗局」等。

非营利团体「自由媒体」（Free Press）共同执行长龚萨雷兹（Jessica Gonzalez）表示，「大家都知道」，期中大选选前「社群媒体会出现失控行为，提供错误讯息并恐吓、伤害有色人种选民」，而她担心，推特会在这个节骨眼松懈内容核实力道。

龚萨雷兹说：「马斯克接手之前推特已经是地狱，而他的各项行为…只会让情况雪上加霜。」

马斯克否认这样的评估，推文说：「实际上，我们这一周看到的仇恨言论少了，低过先前的基准。」但他没有提出数据来佐证他的说法。

他昨天写说：「明确地说，推特对内容审核的坚定承诺绝无改变。」

© 2022 AFP