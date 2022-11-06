苏纳克将出席COP27 吁全球领袖摆脱化石燃料

（法新社伦敦5日电） 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）办公室表示，苏纳克7日将在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）上致词，呼吁世界领袖进一步并加快脚步摆脱具破坏性的化石燃料。

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苏纳克办公室今天透过声明表示，苏纳克将承诺要让英国成为「洁净能源强权」，并且提出警告，对付全球暖化对于未来的繁荣和安全来说「不可或缺」。

原本无意出席COP27的苏纳克将主张，俄罗斯入侵乌克兰一事为石油和天然气市场带来的「震撼」，凸显出转移到更廉价、更洁净且更安全能源的必要性。

苏纳克曾表明，在承接了前首相特拉斯（Liz Truss）的经济危机后，「迫切的国内承诺」会让他无法出席COP27。

但这使得外界更加质疑苏纳克对这个地球紧急议题的关心程度，批评人士也说这位缺乏经验的领袖正在放弃和美国总统拜登及欧洲领袖等人交流的大好机会。

苏纳克将呼吁齐聚红海度假胜地夏姆锡克（Sharm El-Sheikh）的全球领袖，不要背离去年于苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的COP26峰会上所做出的承诺。COP26旨在将全球气温升幅控制在工业革命前水平以上1.5℃以内。

© 2022 AFP