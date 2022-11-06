通膨太高争加薪 英国护理师工会通过全国大罢工

（中法新社伦敦6日电） 英国护理师工会已投票决定发动全国大罢工，在英国经济深陷危机之际，更添首相苏纳克（Rishi Sunak）挑战。这将是英国护理师首次进行全国大罢工，料将在数周内展开。

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成员超过30万人的护理人员工会「皇家护理学院」（Royal College of Nursing）昨天投票决定罢工，是该工会106年历史以来最大的一次集体行动。

皇家护理学院秘书长柯蓝（Pat Cullen）表示：「我们的罢工行动对病人和护理师来说都意义重大，我们已经得到他们的支持。」

尽管计票仍在进行中，但皇家护理学院高层认为，已有足够的成员投票支持冬季罢工。罢工料将在数周内展开，可能会在耶诞节前进行。

受到通货膨胀影响，皇家护理学院要求实质加薪5%。

罢工确切行动尚待决定，但在病患现今等候医疗的时间已经破纪录之际，护理师的罢工恐让手术与门诊等医疗服务更陷混乱。

从邮局、司法体系到港务与电信，英国多项产业数以万计员工今夏以来陆续发起罢工。

皇家护理学院表示，去年英国有2万5000名护理人员撤销「护理师和助产士理事会」（Nursing and Midwifery Council）注册登记，护理人员空缺创下纪录。

最近分析显示，2010年以来，有经验的护理师实质薪资下滑20%。皇家护理学院表示，英国政府是在「剥削」护理人员的善良和专业知识。

© 2022 AFP