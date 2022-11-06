COP27揭幕 德国批主办国埃及人权纪录不佳

（法新社柏林6日电） 德国政府今天指控埃及未履行人权义务，值此之际，埃及正准备接待各国领袖参加各界瞩目的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）。

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德国政府人权专员阿姆茨贝格（Luise Amtsberg）呼吁COP27峰会主办国埃及，释放被关押的异议人士法塔（Alaa Abdel Fattah）及其律师巴克尔（Mohamed al-Baqer）。法塔正在绝食抗议。

阿姆茨贝格在声明中表示：「希望自由表达意见、为那项权利挺身而出的人被处以多年徒刑，有时还是在不人道的处境之下，这种实情令人无法接受。」

阿姆茨贝格说：「尤其承担国际责任，也代表承担保护人权的责任。然而埃及人权处境并未充分展现这一点。」

她说，释放法塔与其他政治犯，将释出埃及重视人权责任的「重要讯号」。

法塔是2011年民众起义推翻前独裁总统穆巴拉克（Hosni Mubarak）的重要人物。这位埃及与英国双重国籍作家和哲学家，正在服因「散播假新闻」罪名被判的5年徒刑，且过去十年他多半是在大牢里度过。15位诺贝尔奖得主上周联合呼吁埃及释放法塔。

自去年宣布埃及将主办COP27以来，开罗政府的人权纪录就频繁挨批。人权团体说，这项主办权形同「奖赏」埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的高压统治。

人权团体估计，埃及约有6万名政治犯深陷大牢，许多人遭残忍对待、身处过度拥挤的牢房，但埃及政府否认指控。

© 2022 AFP