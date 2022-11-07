世界人口本月中达80亿大关 将持续增加

（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国估计，到11月中旬，全球人口将达到80亿，并将继续增加。不过未来数十年，成长速度将趋于缓慢，且各地区存在差异。

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法新社列举联合国分析的若干关键要点：

●人口成长放缓

联合国人口司（UN Population Division）估计，地球人口数量将于11月15日成长至80亿，为1950年全球25亿人口的3倍有余。

然而，联合国人口基金（UN Population Fund）人口与发展处处长史诺（Rachel Snow）告诉法新社，世界人口成长率在1960年代初达到高峰后已大幅下降。年成长率已从1962年至1965年的2.1%，降至2020年的1%以下。

联合国预测，由于生育率持续下降，人口成长率到2050年有可能降至0.5%左右。

●人口何时达到顶峰？

由于平均余命（life expectancy）和育龄人口数量增加，联合国预计全球人口将于2030年继续成长至大约85亿，到2050年将达97亿，并于2080年代达到约104亿的顶峰。

然而，其他团体计算得出不同的数字。

美国华盛顿大学「健康计量评估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）2020年的一项研究估计，到2064年，全球人口将达最大值，但永远达不到100亿，到2100年将降至88亿。

IHME这项研究的主要作者、华盛顿大学教授沃尔塞特（Stein Emil Vollset）告诉法新社：「我们比他们（联合国）低，我认为我们有很好的理由。」他说，按世人「完全不同的生育模式」，人口只会达到90亿至100亿之间。

●生育率下降

根据联合国数据，2021年每名妇女一生平均生育2.3个孩子，低于1950年的约5个孩子，联合国预计到2050年将降至2.1个。

●全球老化

推动全球人口成长的一个重要因素是平均余命持续升高：2019年为72.8岁，比1990年增加了9岁。联合国预测到2050年平均余命为77.2岁。

加上生育率下降，因此预计65岁以上人口比例将从2022年的10%上升至2050年的16%。这种全球人口老化将冲击劳力市场和国家养老金体系，同时还需要更多老人照护。

●多样性前所未见

在这些平均数据之下有些重大地区性差异也值得注意。例如，联合国预计到2050年，超过一半人口成长将来自8个国家：刚果民主共和国、埃及、衣索比亚、印度、奈及利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦尚尼亚。

根据史诺的说法，不同地区的平均年龄也很重要，目前欧洲为41.7岁，而撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）为17.6岁。他说，这项差距「未曾像今天这么大」。

史诺说，这些数字可能会扯平，但与过去各国平均年龄大多年轻不同，「在未来，我们在年龄方面可能更接近，大多偏老」。

一些专家认为，这种地区性人口差异在未来的地缘政治中可能发挥重要作用。

●印度人口将超越中国

另一个说明趋势变化的事例是，根据联合国数据，中国和印度这两个人口最多的国家，最快将于2023年交换名次。

联合国预测，中国14亿人口终将开始下降，到2050年将降至13亿。到本世纪末，中国人口可能降至只有8亿。

印度人口目前略少于中国，预计到2023年将超过中国，2050年将增加至17亿，尽管其生育率已低于更替水平（replacement level）。

联合国预估，到2050年，美国仍会是人口第3大国，但将以3.75亿与奈及利亚并列。

© 2022 AFP