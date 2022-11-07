亚利桑那州长候选人办公室收不明粉末

（法新社华盛顿6日电） 媒体报导，警方接获报案，称美国亚利桑那州共和党籍州长候选人雷克（Kari Lake）办公室收到装有不明白色粉末的信件。

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「野兽日报」（Daily Beast）报导，雷克的发言人邓肯（Colton Duncan）在声明中说，凤凰城执法当局已经查扣这两个信封，并送交联邦调查局（FBI）维吉尼亚州匡提科（Quantico）办公室分析。

邓肯表示：「就在投票日的前两天，我们的竞选总部保持关闭。」

虽然这起事件尚未证实会带来威胁，但发生在人们对于出自政治动机的暴力行为日益忧心之际，像是最近在旧金山发生的联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿保罗（Paul Pelosi）遭铁锤攻击事件。 「野兽日报」报导，5日晚间发现可疑粉末后，警方、联调局干员、危险物质小组和炸弹处理小组都来到了雷克的竞选办公室。

发现粉末的工作人员已接受医疗观察，但凤凰城警方表示，并未接获人员受伤报告。

电视主播出身的雷克说话直接，选战风格咄咄逼人，且十分支持前总统川普。她猛烈批评所谓的「假新闻」，也不愿明说若8日败选是否会尊重选举结果。

© 2022 AFP