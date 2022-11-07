亚美尼亚和亚塞拜然再传边界驳火

（法新社叶里凡7日电） 外高加索两大宿敌国家亚美尼亚和亚塞拜然今天在美国斡旋的和平谈判展开前数小时，相互指控对方在动荡不安的边境地区挑起枪战驳火。

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这起事件发生于美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在华府主持亚美尼亚外交部长米尔佐扬（Ararat Mirzoyan）、亚塞拜然外长拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）新一轮和谈之前数小时。

俄罗斯2月入侵乌克兰后，莫斯科在国际舞台上日益孤立，「双亚」谈判已由美国和欧洲联盟（EU）主导。

莫斯科寻求继续在前苏联加盟共和国之间施展影响力，但俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）接待亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）并且进行会谈才短短一周后，「双亚」边境紧张再度升高。

亚美尼亚国防部在声明中指出，亚塞拜然部队今天凌晨在「边界东段」对亚美尼亚阵地开火，没有造成人员伤亡。声明表示，今天上午「前线情势相对稳定」。

亚塞拜然国防部则指控，亚美尼亚部队对驻扎前线数个地点的亚塞拜然士兵阵地开火。

叶里凡（Yerevan）和巴库（Baku）曾经于1990年代和2020年秋季两度为了领土争议交战。2020年双方战斗6周后，在莫斯科斡旋下休兵，一共有6500多人丧生。

根据当时协议，亚美尼亚放弃掌控数十年的大片土地，并由俄罗斯派遣维持和平部队监督脆弱的停火，但是边境驳火时有所闻。今年9月，「双亚」一共又有逾280人命丧新一轮冲突中。

苏联于1991年解体后，在主权争议地区纳戈尔诺-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）内种族上属亚美尼亚人的分离主义势力，趁势脱离亚塞拜然，随之而来的冲突夺走约3万条人命。

© 2022 AFP