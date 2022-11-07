共和党全国委员会主席：会接受期中选举结果

（法新社华盛顿6日电） 美国共和党全国委员会主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）今天保证，无论期中选举是赢是输，共和党籍候选人都会接受结果。

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麦丹尼尔也说，她相信共和党人「气势正旺」，将会在8日的投票赢回联邦参议院和众议院。

若共和党赢回两院，将严重阻碍拜登总统任期后半的议程。

麦丹尼尔今天在有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目畅谈选举程序时表示，共和党人「希望确保它公平透明地进行，然后我们会让这个过程发挥作用，接着我们会接受结果」。

当被正面问及，即使败选共和党候选人是否也会接受结果时，麦丹尼尔回答说，「他们会的」。

尚未承认两年前败给拜登的川普，在期中选举前持续加码放送投票阴谋论。

希望赢得期中选举的数百名共和党候选人支持川普宣称2020年大选舞弊的指控，也有一些人对即将出炉的结果抱持怀疑，这与麦丹尼尔的说法形成鲜明对比。

例如共和党极右翼的亚利桑那州州长候选人雷克（Kari Lake）就拒绝明讲是否会尊重选举结果。CNN上月问她是否会尊重结果时，她只说，「我会胜选，而我会接受那个结果」。

本周稍早，寻求击败民主党籍对手巴恩斯（Mandela Barnes）赢得连任的威斯康辛州联邦参议员强生（Ron Johnson），也不愿说明是否会接受结果。

根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，这位共和党参议员说：「我们会看看状况怎样。选举日会发生什么事情吗？民主党人藏了一手吗？」

共和党的「选举否认派」充斥在选票上，加剧人们对投票后混乱的担忧。分析人士表示，选举否认派超过300人。

© 2022 AFP