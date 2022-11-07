回应美国南韩军演 北韩：会有持久军事作为

（法新社首尔7日电） 为了回应美国及南韩的联合军演，北韩今天表示，将有「持久、坚决、压倒性」的军事作为。

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北韩近几周进行一连串的飞弹试射，其中包括5日发射4枚弹道飞弹，而时间点正值美国和南韩执行有史以来最大联合空中军演期间。

北韩中央通信社（KCNA）今早的报导称，北韩人民军总参谋部（KPA）发布声明表示，他们「将继续以持久、坚决、压倒性的实际军事作为，对敌方所有反北韩的战争演习做出回应」。

声明提到，北韩最近的弹道飞弹试射行动，就是给美国与南韩上周联合军演的「明确回应」，并称试射是「相对应的军事行动」。

声明中说：「敌方挑衅军事行动愈频繁，北韩人民军总参谋部就会愈彻底且无情地反击。」

数百架美国、南韩战机参与上周这场「警戒风暴」（Vigilant Storm）联合空中军演，包括B-1B战略轰炸机在内，是2017年12月后B-1B首度在朝鲜半岛亮相。

南韩合同参谋本部（Joint Chiefs of Staff）表示，此举显示韩美「有能力且准备好坚定因应北韩所有的挑衅行为。」

平壤当局一向激烈反对美国与南韩的军演，视这类行动是在为入侵北韩进行预演。

北韩近期一连串的试射行动包括一枚洲际弹道飞弹，还有一枚飞弹落在南韩领海附近。南韩总统尹锡悦（Yoon Suk-yeol）称密集的试射行动「等同入侵领土」。

© 2022 AFP