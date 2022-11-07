埃及气候峰会场边 马克宏与苏纳克将首度会谈

（法新社巴黎6日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）办公室表示，马克宏明天将与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在联合国气候峰会场边见面，这是苏纳克上任以来首度与马克宏会谈。

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法新社报导，马克宏和苏纳克等数十位国家元首与政府领袖将齐聚埃及红海度假胜地夏姆锡克（Sharm El-Sheikh），参与今天展开的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）。

马克宏和苏纳克上个月底通过电话，唐宁街表示，双方已同意加强合作，以防止非法移民越过英吉利海峡。

唐宁街表示，苏纳克强调「要让人口贩子完全不可藉由英吉利海峡偷渡，这对两国都很重要」。

今年已有3万7570人乘坐小船横渡英吉利海峡前往英格兰，人数创纪录。

此事为英国政府带来了重大政治难题，英国政府曾承诺在脱离欧洲联盟（EU）后加强边境管控。

英国政府指责法国在阻止移民越境方面做得不够，伦敦和巴黎当局之间紧张随之升高。

英国「周日邮报」（Mail on Sunday）报导，苏纳克政府希望在「未来数周内」与法国签署跨海峡合作协议。

「泰晤士报」（The Times）上月引述政府消息来源报导，苏纳克希望与法国订定更严格的协议草案条款，让内容「更具雄心」。

报导说，苏纳克希望这项协议草案，内容要包含法国至少要派一定数量的人员在海滩巡逻。（译者：纪锦玲)

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