拜登恐成跛鸭民主党选情告急 美期中选举一次看懂

（法新社华盛顿7日电） 美国总统拜登在两年前大选击败川普入主白宫，堪称华府历来最激烈选战之一，如今美国即将于11月8日举行期中选举，各界关注拜登与川普的影响力对决，以下是本次选举重点。

广告 继续浏览后续

●什么是期中选举？

美国期中选举是总统4年任期中间（第2年的11月）举行的定期选举，选民将投票决定谁是参众两院多数党，执政党若无法取得国会多数，总统权力将被削弱，因此选举结果将决定总统未来能否通过任何新政策，或是反对党是否能阻碍议程。

这次期中选举将选出美国众议院全部435席、参议院100席中的35席及36州州长，并且包含州级议员、州务卿及州检察长等选举。

其中，较地方性的选战将影响州政策，包括堕胎途径、投票权及COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制等一系列议题。

●共和党有望重掌众院

美国执政党通常会在期中选举失去十位数众院席次，约在参院掉4席。自二战以来以来平均在众院掉26席，因为选民试图抑制总统权力。

在2022年许多时候，传统指标显示，这次期中选举情况如旧，因为拜登支持率徘徊在40%左右，疫情拖了3年还未结束，以及通膨达40年新高。

民主党因为今夏政治前景钜变而声势壮大，这主要得力于一连串立法成就、共和党推出不受欢迎的堕胎限制及汽油价格下跌。但民调再次显示，共和党将取得决定性胜利。

中立分析家预估，共和党在众院将增加15至25席，足以轻松赢回众院掌控权。参院选情则两党机会均等。

分析师认为，最有可能的结果是共和党在参院小胜，或是两党继续各占50席，后者意味民主党可能继续掌控参院，因为民主党籍副总统贺锦丽（Kamala Harris）兼任参院议长，可在两党表决僵持不下时投下关键一票。

●堕胎及其他选举议题

部分共和党人已提出计画，如果共和党重掌国会，将考虑祭出不允许妇女怀孕15周后堕胎的全国性禁令。但根据盖洛普民意测验中心（Gallup）一项长期调查，有85%的美国人认为，在所有或部分情况下堕胎应属合法。

但自今夏以来，堕胎议题的重要性已经减弱，如今已落后于通膨、犯罪、移民等选民提及的优先要务。所有最新民调皆显示，经济议题也是影响这次选举的较大因素，更胜投票权及民主议题。

在一些选战最激烈的摇摆州，共和党人集中心力将民主党人描绘成「对犯罪态度软弱」，并且提醒选民创纪录的移民数字及居高不下的通膨，即便汽油价格已有所滑落。

另一方面，民主党人则指望因为白宫最终通过促进国内制造业、对抗气候变迁和降低处方药价格的立法而获得支持。

●川普因素

如同拜登，美国前总统川普的名字这次也不在选票上，但对于共和党人而言，川普依然是令他们头痛的问题，因为他面临接连冒出的法律困境，以及他对候选人的背书。

川普家族财务正遭受民事调查，他自身也因试图推翻2020年总统大选失利结果面临刑事调查，加上他在调查2021年美国国会山庄暴动事件的听证会被控犯下一连串不当行为，可能使温和共和党选民打消投票念头。

与此同时，川普已将自身置于这次选举的前线与中心，共为逾200名候选人背书，大多是摇摆州的2020年总统大选阴谋论者及极右候选人。

川普支持的多位参院候选人在激烈的选战中都相当有竞争力，但部分共和党高层人士私下抱怨他们的素质。

© 2022 AFP