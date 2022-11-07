无国界医生谴责叙利亚霍尔营儿童处境凄惨

（法新社贝鲁特7日电） 叙利亚恶名昭彰的「霍尔营」中住着数以千计儿童，处境凄惨，无国界医生组织今天对他们沦入这座「巨大露天监狱」的命运予以谴责。

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美国为首联军支持的库德族引领部队于2019年将激进圣战团体伊斯兰国（IS）战士逐出在叙利亚的最后据点后，霍尔营（Al-Hol camp）成为安置流离失所民众的最大营地。

人满为患的霍尔营位在叙利亚东北部，靠近伊拉克，里头住了超过5万人，其中包括圣战士嫌疑分子家属、流离失所的叙利亚人和伊拉克难民。

无国界医生组织（MSF）表示，由库德族管理的这个难民营中64%居民是儿童，其中半数不满12岁。

MSF叙利亚营运经理弗洛斯查（Martine Flokstra）说：「我们看到、听到许多悲剧。」

MSF在一份报告中列举霍尔营缺乏医疗照护、暴力频仍，对儿童面临的危险处境提出警告。

弗洛斯查说，「紧急医疗照护长期延误」导致一些人死亡，据报还有一些「年轻男孩约成长到11岁就会遭到强迫与母亲分离，再也无法相见」。

她说，营地上许多遭拘留儿童在当地出生，「遭到剥夺童年，被迫终其一生曝露在暴力和剥削之下，没有受过教育，医疗支持受限，看不到任何希望」。

报告提到一名5岁男孩的案例，他遭卡车撞击，等待数小时无法被送医治疗而死亡。

MSF表示，霍尔营2021年有79名儿童丧命，其中有些死于暴力，包括在营地内遭到射杀。当地警卫和援助人员遭到攻击司空见惯，大多数死亡事件与犯罪有关。

也有来自十余国的逾1万名外国人被拘留在霍尔营。

外国人住在称为「辅营」（the Annex）的营地另一区，MSF认为其母国没有克尽将他们接运回国的责任。

© 2022 AFP