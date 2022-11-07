环保人士抗议 尖峰时段堵住伦敦高速公路交通

（法新社伦敦7日电） 环保团体「拦住石油」继之前在英国首都伦敦的建筑物喷漆、闯入美术馆攻击艺术品后，今天又在尖峰时段爬上伦敦周围最繁忙高速公路的门架抗议，导致路段封闭、交通严重堵塞。

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「拦住石油」（Just Stop Oil）要求英国政府停止新的石油与天然气开采。它今天表示，数名成员在环绕伦敦的M25高速公路上，至少封锁了6个地点的交通。

这场最新示威活动，适逢世界各国领导人齐聚埃及参加联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27），各国政府正面临被要求加大应对气候变迁力道的压力。

今年几乎全年都在采取破坏性示威活动的「拦住石油」表示，它昨天晚间已事先通知警方，它计画今天上午交通尖峰时段爬上英国最繁忙高速公路的门架。

「拦住石油」的发言人说，他们拥有合法权利「造成破坏以防止更大伤害」。

发言人指出，「经过长达30年的公共辩论、游说和请愿…我们仍然步上灾难性气候崩溃的道路，也没有其他出路」。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，他们昨晚就已发动「重大的预防性警务行动」，确认并逮捕警方认为「意图对大众行使鲁莽行为并造成严重扰乱」的人士。昨晚已逮捕3人，今天上午又逮捕4人。

6名「拦住石油」的人士10月31日曾在万圣节抗议中，向伦敦4个地标建筑物喷洒橘色油漆。

「拦住石油」的其他抗议行动，包括在位于伦敦的杜莎夫人蜡像馆（Madame Tussauds）朝英国国王查尔斯三世（King Charles III）蜡像脸上砸巧克力蛋糕，以及在伦敦的国家美术馆（National Gallery）把装在罐头里的番茄汁泼向荷兰名画家梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」。（译者：施施/核稿：张正芊）

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