艾米尼之死第8周 伊朗议员吁以牙还牙整饬暴乱

（法新社德黑兰6日电） 伊朗绝大多数国会议员今天要求当局在面对「真主阿拉的敌人」时，应该「以眼还眼」采取报复性司法行动。

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法新社报导，伊朗290名国会议员中，有227人批准这项声明；值此之际，22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死抗议活动进入第8周。

艾米尼被指违反伊朗严格的女性着装规定，遭德黑兰宗教警察逮捕后，9月中旬在拘留期间死亡，引爆民众怒火，掀起伊朗近年来最大的抗议浪潮。

伊朗当局将抗议活动描述为暴动。

这些议员说，对于那些「以刀刃武器和枪枝伤害人民生命和财产」的人，官员「必须采行以眼还眼的法律行动」。

他们还敦促司法当局「果断处理这些犯罪行为者，并将所有煽动暴乱的人绳之以法，包括某些政治人物」。

今天稍早，官方媒体和伊朗革命卫队（Revolutionary Guard）表示，4名伊朗警察和1名「恐怖分子」死于不同事件中。

伊朗社会动乱扩散，在与巴基斯坦和阿富汗接壤的希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）也发生冲突，据称当地一名少女遭一名警察局长强暴而引发暴乱。（译者：纪锦玲）

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