菲律宾名嘴遇害 警方指控矫正局局长下令灭口

（法新社马尼拉7日电） 菲律宾警方今天指控负责监狱管理的矫正局局长邦塔格下令杀害着名电台记者裴西．拉皮德；这名记者之死引发国际关注。

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63岁的裴西．拉皮德（Percy Lapid）本名马巴萨（Percival Mabasa），他10月3日准备前往DWBL广播电台上班途中，遭攻击者枪击身亡。

警方对目前遭停职的矫正局（BuCor）局长邦塔格（Gerald Bantag）和其副手朱鲁塔（Ricardo Zulueta）提出杀人指控。

官员先前表示，在警方公布监视器画面后，据信为枪手的艾斯柯瑞雅（Joel Escorial）上个月以担心自身安全为由向当局投案。

菲国司法部长芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）说：「他（邦塔格）可能成为被控犯下如此重大案件的菲国最高阶官员。」

菲律宾国家调查局（National Bureau of Investigation）的哈维尔（Eugene Javier）在声明中告诉记者，邦塔格下令杀害马巴萨，据称是因为「马巴萨曾多次在节目揭露他的不当行为」。

邦塔格和朱鲁塔也被控下令杀害帕拉纳（Cristito Villamor Palana）；帕拉纳据信是将杀戮令传达给艾斯柯瑞雅的人。

艾斯柯瑞雅已确认帕拉纳的身分。

哈维尔说，帕拉纳是被自己的帮派成员用塑胶袋闷死。

此外，10名囚犯也遭到刑事指控。

司法部的检察官将决定是否有足够证据向法庭提出指控。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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