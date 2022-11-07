「蒲亭的大厨」俄国商人首度承认介入美国选举

（法新社伦敦7日电） 有「蒲亭的大厨」称号的俄罗斯餐饮业商人普里格津今天表示，他介入过美国选举，未来也不会停手。华府先前曾正式将他列入试图影响美国政治的俄国人名单，如今他自己首度承认。

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根据普里格津（Yevgeny Prigozhin）外烩公司「谐和」（Concord）的公关部门在俄罗斯社群媒体「保持联络」（VKontakte）的发文，他表示：「我们曾经干预过（美国选举），我们现在正在干预，未来也将继续干预。」

「（我们）会用小心、准确、精准和我们自己的方式（来干预），一如我们知道的方法。」

由于美国明天就要举行期中选举，一家俄罗斯新闻网站针对彭博（Bloomberg News）报导声称俄罗斯正在干预这场选举，而向普里格津寻求置评，他于是做出这番回应。

61岁的普里格津因为旗下外烩公司包办克里姆林宫的合约，而被外界戏称「（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的大厨」。美国政府曾经正式指控他资助俄罗斯的「酸民农场」（troll farm）来试图影响美国政治。

今年7月，美国国务院悬赏最高1000万美元（约新台币3亿2000万美元），徵求有关普里格津和「参与干预美国选举」有关联的资讯。他正受到美国、英国和欧洲联盟（EU）的制裁。

今年9月，普里格津承认亲克里姆林宫的俄罗斯佣兵组织瓦格那集团（Wagner Group）是他成立的。这个组织活跃于叙利亚、非洲和乌克兰。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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