面临减排与金援要求 COP27与会领袖压力大

（法新社埃及夏姆锡克7日电） 全球领导人今天齐聚埃及度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh），准备就气候变迁展开讨论，他们也面临加强减排和为已受气候变迁影响的发展中国家提供财务援助的沉重压力。

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近100位国家元首和政府首长将在今天和明天的联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）第27届缔约方大会（COP27）峰会中发表谈话。然而全球最大温室气体排放国中国国家主席习近平并未出席峰会，美国总统拜登则将于8日的期中选举落幕后前来。

COP27峰会召开之际，各国正面临日益严重的自然灾害，仅今年内就有数千人失去生命，相关损失金额高达数十亿美元。

在昨天的开幕式上，COP27官员敦促各国政府，尽管面临乌克兰战争引发经济危机、能源形势严峻、通膨飙升和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情持续蔓延的状况，各国仍应继续努力应对气候变迁。

联合国主管气候变迁事务高阶官员斯帝尔（Simon Stiell）在记者会上表示，我们「担心其他要项取得优先处理地位。（我们）担心又晚了一天、一周、一个月，或是一年，因为我们不能再浪费时间」。

斯蒂尔指出，去年COP26在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行后，今年194个成员国中只有29个依要求提出改进版气候计画。

据报导，世界最晚必须在2030年将温室气体排放量减少45%，才能在本世纪末将全球升温幅度控制在较19世纪下半叶高出摄氏1.5度内。

然而，根据近日公布的最新研究结果，依目前趋势看来，到2030年，碳污染将增加10%，地球表面在本世纪末也将升温摄氏2.8度。

© 2022 AFP