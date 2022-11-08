亚利桑那州马里柯帕郡警长：恐吓选民零容忍

（法新社凤凰城7日电） 美国亚利桑那州一个选情紧绷地区的选务人员表示，他们已加强8日期中选举的安全措施，并警告说，他们对恐吓选民的行为将采「零容忍」政策。

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在近年来最受关注的选举中，预料将有数以百万计的美国选民会前往投票所投票，选出国家、州、郡的官员。

亚利桑那州马里柯帕郡（Maricopa County）当地官员表示，他们将加强保护投票所。2020年大选时，川普在马里柯帕郡不敌拜登，最后输掉选战，也成为川普拒绝承认败选的起点。

马里柯帕郡警长潘佐尼 （Paul Penzone）告诉记者说：「我们会采取零容忍的政策。」

「如果你选择出来违法，那我会有充足的牢房留给你。」

自2020年大选开始，这个有450万人口的郡紧张局势日益加剧，对许多当地共和党人而言，不信任投票系统就像配戴荣誉勋章一样。

共和党国务卿、州长和参议员候选人，都完全认同川普在败选后大动作声称的选举无效论。尽管经过多次调查，没有发现舞弊的问题。

但这无法阻止一些蒙面监票人，当中还有些人持有武器，在投票箱附近晃来晃去，他们称之所以那么做，是为了阻止有人灌票。

一名法官上周要这些人与投票箱保持距离，并表示他们不能在票箱周遭任一处露出他们的武器。

潘佐尼表示，他将部署便衣警察守护投票中心，并保护票箱的运送。

他说：「我这辈子从未想过，我们得设置障碍物、围篱、铁丝网，来保护让我们能自由投票的建筑。」

官员表示，预料8日将有大批民众前往他们设置的200多个投票处。

© 2022 AFP