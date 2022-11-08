伊朗囚犯处决前与狱警冲突丧命 当局仍处以绞刑

（法新社巴黎7日电） 非政府组织「伊朗人权」今天表示，伊朗一名因为毒品罪名遭定罪的男子要被处以绞刑，但他在行刑之前，就在与狱警发生冲突的过程中遭到杀害，当局却依旧把尸体挂上绞刑台。

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根据总部位于挪威奥斯陆的「伊朗人权」（Iran Human Rights），这名名为拉巴惠（Nematullah Barahui）的男子原本昨天要与另一名同样犯下毒品罪的男性在伊朗东南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）萨赫丹（Zahedan）监狱被处以绞刑。

然而根据「伊朗人权」引述不具名当地知情人士说法，拉巴惠在预定接受绞刑的时间之前与狱警发生冲突丧命，当局竟仍对拉巴惠施以绞刑，以免狱警遭遇任何法律问题。

观察希斯坦-俾路支省境内各大事件及影响伊朗逊尼派少数族群事务的新闻网站Hal Vash，也报导了拉巴惠在绞刑前丧命一事。

报导指出，狱方昨天凌晨唤醒拉巴惠，并告知他将接受绞刑。

Hal Vash报导，消息来得太过突然，拉巴惠当场抗拒，遭狱警「以尖锐物品」击中颈部丧命。

拉巴惠有3个女儿，但狱方多年来始终不让家属探视拉巴惠。

伊朗当局并未证实此事，伊朗国内媒体也没有报导这起处决，伊朗国内大多数绞刑的情况都是如此。

根据国际特赦组织（Amnesty International），伊朗去年有记录的处决至少就有314件，比世上任何一个国家都高，不过国际特赦组织指出中国没有公开这类数据，据信中国每年有数以千计的人遭到处决。

伊朗人权表示，伊朗今年以来已有462人遭到处决。

© 2022 AFP