加拿大总理杜鲁道：中国正与加国民主玩侵略游戏

（法新社渥太华7日电） 加拿大媒体近日报导国内选举遭外国干预，总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天警告，中国正在与加拿大的民主和制度玩「侵略游戏」。

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加拿大「环球新闻」（Global News）报导，中国政府在近期一次选举中，资助了候选人的「地下网络」。数天前，加拿大有关当局也开始调查中国在多伦多地区开设的非法「警局」。

杜鲁道对媒体说：「我们已采取重大措施，让选举程序和系统更加完善，我们也将持续投入对抗选举干预的行动，反对外国干预我们的民主和制度。」

他说：「遗憾的是，我们看到全球一些国家、代表国家行动的人，不管是中国还是其他，都持续在和我们的制度和民主玩侵略游戏。」

环球新闻引述不具名消息来源报导，情报官员告诉杜鲁道政府，中国正试图影响或破坏加拿大的民主程序。

报导指称北京当局透过一名安大略省（Ontario）的议员及其他管道，将资金汇给至少11名联邦选举候选人，以及担任他们竞选团队成员的中国特工。

报导也提到，北京试图把特工安插到国会议员办公室，以便左右政策。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）上月表示，警方正针对「涉及所谓『警局』的犯罪活动」相关报导展开调查。

总部位于西班牙的人权组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）揭露，中国警方利用这类在海外开设的警局从事一些活动，逼迫中国人返回中国受审。

中国则否认从事非法活动，声称这些地点只是在向旅居海外的中国人提供更新驾照等服务。

© 2022 AFP