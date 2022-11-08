坦尚尼亚白化症患者频遭攻击 归因迷信肢体可用于秘术

（法新社坦尚尼亚三兰港7日电） 非洲国家坦尚尼亚的白化症患者今年遭受攻击情况骤增，3个人权团体今天要求当局采取行动制止。当地有人相信白化症患者的四肢可用于秘术，带来财富和权力。 这些人权团体表示，虽然从坟墓里掘出的尸体和骨骼，以及被交易的骨头都有所增加，但针对白化症患者的攻击在2019年大幅减少。

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不过，人权团体警告，白化症患者今年遭到的攻击变多了。

在本月稍早一起案例中，50岁的马赛亚斯（Joseph Mathias）在睡梦中遭数名男子斩下右臂，因此丧命。

法律及人权中心（Legal and Human Rights Centre）与坦尚尼亚白化症协会（Tanzania Albinism Society）、坦尚尼亚人权捍卫者联盟（Tanzania Human Rights Defenders Coalition）发布联合声明表示：「我们要求警方保证所有涉及这些案件的人都被逮捕、送上法庭。」

「我们也希望针对这些案件的调查，扩大到与白化症患者肢体黑市有关联的传统治疗师等人。」

白化症的病因是缺乏黑色素，属于遗传性疾病，全球有数十万名患者，在非洲尤其多。

加拿大慈善组织「同沐日光」（Under The Same Sun）致力于对抗歧视，一直在非洲各地记录类似暴力事件，并将蒲隆地、刚果民主共和国、马拉威、莫三比克和坦尚尼亚评为这类攻击最猖獗的国家。

© 2022 AFP